Ученый предупредил о появлении нового вируса из Амазонии

Следующая пандемия может начаться, если человечество поразит вирус, от которого страдают обитающие в дождевых лесах Амазонии животные. Такое заявление сделал бразильский эколог Давид Лапола, передает AFP. Ученый отметил, что бесконтрольно вырубая джунгли, люди все больше углубляются дикие районы, что повышает угрозу заражения человека ранее неизвестными науке вирусами.

«Амазония – это огромный резервуар вирусов. Нам лучше не испытывать удачу», – предупредил он. По словам Лаполы, среди возможных хозяев вируса, вызывающего коронавирусную инфекцию нового типа Covid-19 называли летучих мышей, панголинов и других животных, однако, от какого именно животного передался вирус, доподлинно не установлено.

Ученый уверен, что благодаря громадному биологическому разнообразию лесов Амазаноии, этот регион может стать крупнейшим источником новых инфекций для человечества. Лапола настаивает на необходимости пересмотра принципов использования природных ресурсов бассейна Амазонки, в противном случае мир рискует столкнуться со вспышками болезней, последствия которых трудно предсказать.

По данным Университета Джонса Хопкинса (США), на сегодняшний день в мире насчитывается подтвержденных почти 4 млн 370 тыс. случаев заражения Covid-19. Болезнь унесла жизни без малого 298 тыс. пациентов, выздоровели более 1 млн 562 тыс. человек.

Бразилиа, Иван Гридин

Бразилиа. Другие новости 14.05.20

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