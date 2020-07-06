Люди с генами неандертальцев более уязвимы перед Covid-19

Увеличивающий риск заражения коронавирусной инфекцией нового типа участок ДНК современные люди получили еще 60 тыс. лет назад от неандертальцев. Таковы выводы ученых из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии. Отмечается, что исследователям пока не понятно, почему этот фрагмент ДНК влияет на уязвимость людей, но они надеются поставить точку в этом вопросе. Работа ученых опубликована BioRxiv.

Ученые допустили, что на риск инфицирования и тяжесть течения заболевания могут быть связаны с генетикой. Изучив множество историй болезни пациентов из Италии и Испании, исследователи обнаружили два участка генома, которые оказались связаны с высокой уязвимостью к коронавирусу. Один из них, расположенный на третьей хромосоме, как оказалось, унаследован от неандертальцев.

Оказалось, вариация, повышающая риск тяжелого течения Covid-19, встречалась у неандертальца, жившего более 50 тыс. лет назад в Хорватии. Ученые выяснили, что, например, в Бангладеш хотя бы одна копия «уязвимого» гена есть у 63% населения, а в Южной Азии чуть менее трети населения являются носителями гена предрасположенности к Covid-19.

Стоит отметить, что в Европе «уязвимые» гены обнаружили лишь у 8% населения, в Восточной Азии – у 4%, а в Африке людей с этими генами и вовсе нет. Примечательно, что люди с двумя копиями «уязвимых» генов в три раза чаще переносят коронавирусную инфекцию в более тяжелой форме.

Наука. Другие новости 07.07.20

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