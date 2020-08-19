Ученые создали уничтожающую бактерии и вирусы ткань

Ученые разработали фильтрующий материал, на поверхности которого погибают бактерии и вирусы. По мнению разработчиков, он будет полезен при изготовлении медицинских масок и фильтров для систем кондиционирования воздуха. Материал, в котором применяется нанопроволока из оксида титана, оказался очень хорош в улавливании и уничтожении патогенов.

Внешне медицинская маска выглядит так, будто изготовлена из простой фильтровальной бумаги, однако очень эффективна в деле уничтожения микробов. По словам физика Ласло Форро из Лаборатории физики сложных веществ в EPFL в Швейцарии, фильтрующий материал исключительно хорошо поглощает влагу, благодаря чему успешно улавливает капли, переносящие вирусы и бактерии.

Фотокаталитические свойства диоксида титана являются в данном случае ключевыми: когда ультрафиолетовый свет попадает на маску, ее волокна превращают влагу, содержащуюся в нанопроволоках, в окислители (включая перекись водорода). Эти вещества попросту уничтожают патогены при контакте, не оставляя им шанса, передает «Популярная механика».

Цюрих, Иван Гридин

Цюрих. Другие новости 19.08.20

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