Жизнь в океанах оказалась под угрозой из-за потепления

Из-за воздействия человеческой деятельности океаны стали более стабильными, что сильно встревожило ученых. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change.

Верхний слой воды хорошо прогревается. Из-за разницы температур возникает так называемый температурный клин, из-за которого слои воды разделяются и не происходит смешивания, что плохо для биосферы.

Чем солонее вода, тем она плотнее. Из-за глобального потепления, которое приводит к высокому испарению влаги с поверхности океанов, повышается соленость воды и ее разделение воды на слои. Такое состояние океанов ученые называют стабильным. Это обуславливает малое движение и перемешивание вод, что пагубно влияет на биосферу.

Так, за последние 50-60 лет стабильность океана в верхних слоях увеличилась на 5,36%. Ученые отмечают, что теплые воды на поверхности сильно влияют на изменение климата, что приводит к возникновению мощных тайфунов и ураганов.

Также отмечается, что теплая поверхность океанов хуже поглощает углекислый газ из атмосферы. Из-за этого его больше остается в атмосфере. Это чревато еще большим потеплением. Эксперты также говорят, что более стабильный океан хуже перемещает питательные вещества. В итоге животные оказываются в зоне риска из-за нехватки пищи.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.10.20

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