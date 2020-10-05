Климатологи заявили о катастрофе для Мирового океана

Климатологи заявили о катастрофическом состоянии Мирового океана. По расчетам ученых средняя температура воды в океанах продолжает повышаться высокими темпами из-за глобального потепления. Такие изменения губительны для морской жизни в целом, констатирую климатологи.

Из-за повышенной температуры меняется кислотность воды, теплая поверхность океанов хуже поглощает углекислый газ из атмосферы. Из-за этого его больше остается в атмосфере. Это чревато еще большим потеплением. При этом площадь ледников и ледового покрова в приполярных зонах стремительно сокращаются, а уровень Мирового океана продолжает расти. Из-за этих факторов вода хуже перемешивается и меньше насыщается кислородом. Всё это губительно для жизни в океанах, говорится в статье, опубликованной в научном журнале Journal of Operational Oceanography.

Ученые призывают предпринять срочные меры и установить долгосрочный мониторинг Мирового океана. Как писал «Новый День», из-за воздействия человека океаны стали более стабильными, что сильно встревожило ученых. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change.

Верхний слой воды хорошо прогревается. Из-за разницы температур возникает так называемый температурный клин, из-за которого слои воды разделяются и не происходит смешивания, что плохо для биосферы. Чем солонее вода, тем она плотнее. Из-за глобального потепления, которое приводит к высокому испарению влаги с поверхности океанов, повышается соленость воды и ее разделение на слои. Такое состояние океанов ученые называют стабильным. Это обуславливает малое движение и перемешивание вод, что пагубно влияет на биосферу.

Так, за последние 50-60 лет стабильность океана в верхних слоях увеличилась на 5,36%. Ученые отмечают, что теплые воды на поверхности сильно влияют на изменение климата, что приводит к возникновению мощных тайфунов и ураганов. Эксперты также говорят, что более стабильный океан хуже перемещает питательные вещества. В итоге животные оказываются в зоне риска из-за нехватки пищи.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.10.20

Ученые объяснили быстрое появление древних людей в Австралии и Новой Гвинее. / Древние акулы поедали своих братьев в материнской утробе. / Минпросвещения РФ выступило с опровержением сообщений о введении «дистанционки» в школах. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»