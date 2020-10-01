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Пятница, 2 октября 2020, 02:37 мск

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Ученые заявили о катастрофическом разрушении ледников Антарктиды

Фото: AFP

Два, считающихся важнейшими ледника в Антарктике стали разрушаться стремительными темпами, что приведет к резкому повышению уровня Мирового океана, заявляют ученые.

Снимки со спутников показали, что ледники Пайн Айленд и Туэйтс, расположенные в море Амундсена, стали очень подвижными. В случае их разрушения уровень воды в морях поднимется на 5%, что катастрофично для многих городов и островных поселений. Общая площадь этих ледников соразмерна Норвегии. Они накопили такой объем воды, что его хватит для подъема уровня в Мировом океане на метр.

Ученые задались вопросом, что же на самом деле происходит с Пайн Айленд и Туэйтсом. Благодаря снимкам из космоса, они определили наличие больших разломов и открытых трещин, которые свидетельствуют о разрушении ледяных громад. Эти изменения отсутствовали еще в 1997 году, а в 2016 повреждения были не столь распространенными.

Москва, Иван Гридин

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