Ученые заявили о четырехкратном ускорении темпов таяния ледников Гренландии

Обновленные расчеты скорости таяния льдов Гренландии показали, что в текущем веке она стала рекордной за последние 12 тыс. лет. Об этом пишет научный журнал Nature.

«Даже если мир перейдет на очень жесткую энергетическую диету, темпы таяния ледников Гренландии к концу столетия будут лишь немного выше, чем рекорды прошлых 12 тыс. лет», констатировали ученые. По их оценкам, если объемы выделяемых парниковых газов во всем мире останутся на сегодняшнем уровне, то скорость таяния превысит предыдущие рекордные показатели в четыре раза.

По словам одного из авторов исследования, профессора Университета Баффало (США) Джейсона Брайнера, климатологи уверены, что глобальное потепление радикально изменит облик планеты. Об этом свидетельствуют данные компьютерного моделирования, а также спутниковые снимки, данные наземных метеостанций и морских метеорологических буйков.

Снимки из космоса наглядно показывают уменьшение ледяных шапок в заполярных регионах. В среднем темпы сокращения их объема с начала столетия выросли в четыре раза. В августе прошлого года это привело к тому, что огромная часть ледового массива Гренландии, массой в 12,5 млрд тонн откололась и уплыла в море.

Как писал «Новый День», не лучше обстоят дела и с ледниками Антарктиды. Два, считающихся важнейшими ледника южного континента стали разрушаться стремительными темпами, что приведет к резкому повышению уровня Мирового океана, заявляют ученые.

Снимки со спутников показали, что ледники Пайн Айленд и Туэйтс, расположенные в море Амундсена, стали очень подвижными. В случае их разрушения уровень воды в морях поднимется на 5%, что катастрофично для многих городов и островных поселений. Общая площадь этих ледников соразмерна Норвегии. Они накопили такой объем воды, что его хватит для подъема уровня в Мировом океане на метр.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.10.20

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