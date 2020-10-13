Ученые рассматривают черный перец как средство борьбы с коронавирусом

Черный перец содержит вещество пиперин, которое, как оказалось, способно блокировать размножение и проникновение в организм человека коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего Covid-19. Такой вывод сделали исследователи из Индийского технологического института.

Они изучили влияние 30 различных специй на коронавирус. Проведенное после этого компьютерное моделирование показало, что компоненты пряностей в той или иной мере связываются с белком S, который помогает коронавирусу присоединиться к рецептору клетки-хозяина, а также с главной протеазой, отвечающей за размножение вируса. Но активнее других веществ в составе специй показал себя пиперин. Именно это соединение отвечает за острый вкус и яркий аромат черного перца.

По оценкам российских специалистов, описанный индийскими коллегами механизм вполне может быть действенным. Но чтобы это проверить, потребуются реальные эксперименты, пишут «Известия». Специалисты напомнили, что черный перец сам по себе способен повысить иммунитет и выступить в роли противопростудного и противовирусного средства.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.10.20

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