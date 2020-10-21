Ученые заявили о пользе никотина в борьбе с Covid-19 и деменцией

Ученые из разных стран мира выяснили, что никотин потенциально пригоден для лечения болезни Паркинсона, старческой деменции и даже коронавирусной инфекции нового типа. Об этом пишет Daily Mail.

Так, например, при болезни Паркинсона никотин активирует выработку дофамина в клетках. При этом он содержится в томатах, перце и баклажанах. Употребляя эти овощи в пищу, можно на 30% снизить риск развития названных заболеваний.

По словам руководителя группы исследователей по психофармакологии в Университете Ньюкасла и руководящего проектом по разработке никотинового лечения доктора Мохаммеда Шоаиба, такой способ поможет в борьбе с дегенерацией движений и памяти.

Гипотеза, что потребление никотина связано с увеличением количества кальция, поступающего в клетки подтвердилась у исследователей из США. По их словам, никотин позволяет снизить потерю массы при болезни Паркинсона. Сейчас ученые ищут безопасные способы получения никотина, поскольку курение таким не является и имеет множество побочных эффектов.

Профессор Константинос Фарсалинос из Греции в свою очередь также заявил, что никотин защищает людей от заражения Covid-19. Так, например, в Китае заразившиеся коронавирусной инфекций курильщики крайне редко нуждаются в госпитализации. Кроме того, статистика, курильщики на 80% реже заболевают Covid-19. По словам ученого, никотин стимулирует работу рецепторов, которые играют важную роль в функционировании иммунной системы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.10.20

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