Ученые рассчитали вероятность смерти всех людей от пандемии

Итальянские ученые рассчитали с помощью новых статистических методов вероятность возникновения глобальных вспышек заболеваний. Специалисты предсказали повторение пандемии подобной нынешней, а также более смертоносной, которая способна убить все человечество.

В своей работе ученые Университета Падуи использовали новые статистические методы для измерения масштаба и частоты вспышек заболеваний. Предварительно они проанализировали эпидемии, произошедшие за последние 400 лет и вызванные различными патогенами, включая чуму, оспу, холеру, сыпной тиф и новые вирусы гриппа. Результаты исследования опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вероятность пандемии, схожей с последствиями Covid-19, составляет около 2% в любой год. Это означает, что вероятность возникновения такой вспышки для человека, родившегося в 2000 году, к настоящему времени составляет около 38% и со временем растет. То есть аналогичная пандемия может произойти в течение следующих 59 лет.

Вспышка масштаба, сравнимого с самой смертоносной пандемией в современной истории – испанского гриппа, унесшего жизни более 30 млн человек в период с 1918-го по 1920 год, – может повториться в течение следующих 400 лет. При этом вероятность вспышек новых заболеваний, таких как Covid-19, вероятно, вырастет в три раза в следующие несколько десятилетий.

Также ученые рассчитали вероятность пандемии, способной уничтожить всех людей на Земле, и выяснили, что она может произойти в течение следующих 12 тысяч лет. Исследователи подчеркнули, что все эти расчеты не предсказывают точную дату возникновения пандемии, а смертоносная болезнь может появиться в любой год в течение всего рассматриваемого периода.

