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В США после ураганов произошла вспышка смертельно опасного заболевания

В США зафиксировали массовое заражение смертельно опасной бактерией в районах, пострадавших от ураганов «Хелен» и «Милтон». Об этом сообщают американские СМИ.

Плотоядная бактерия Vibrio vulnificus уже поразила 74 человека, 13 из которых скончались. Все случаи заболевания зарегистрированы в штате Флорида, который больше других пострадал от последствий обрушившейся стихии.

В министерстве здравоохранения Флориды, отметили, что вибриобактерии могут привести к быстрому разрушению кожи и мягких тканей. Они встречаются в теплых прибрежных водах и могут стать причиной заболевания человека при проглатывании или попадании загрязненной воды на открытые раны.

Для борьбы с бактериями необходимо незамедлительно пройти курс лечения антибиотиками, в противном случае инфекция может привести к ампутации конечностей и даже к летальному исходу.

Среди симптомов заболевания выделяют диарею, которая сопровождается спазмами желудка, тошнотой, рвотой и лихорадкой, а также озноб, низкое кровяное давление и волдыри на коже. В случае возникновения подобных признаков после контакта с паводковыми водами рекомендуется как можно быстрее обращаться к медикам.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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