Подготовлен проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024

Министерство просвещения РФ и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) подготовили проект приказа нового расписания Единого Государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году с учетом возможности пересдачи одного предмета до конца приемной кампании в ВУЗы.

В пояснительной записке, размещенной на официальном портале проектов нормативно-правовых актов, говорится: «Проект приказа подготовлен во исполнение перечня поручений по реализации послания президента Федеральному собранию РФ 29 февраля 2024 года и направлен на предоставление возможности выпускникам, освоившим образовательные программы среднего общего образования, пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов по их выбору, чтобы улучшить свои результаты».

В документе также говорится: «Пересдачу по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам предлагается организовать 4 июля, а пересдачу по биологии, географии, математике базового и профильного уровня, истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам – 5 июля».

«В связи с новым порядком также изменилось расписание основного периода ЕГЭ для некоторых предметов. Так, экзамен по физике предлагается перенести с 10 июня на 4 июня. Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам с 17 и 18 на 7 и 8 июня, экзамен будет проходить одновременно с информатикой. Биологию, письменную часть по иностранным языкам и историю предлагается сдавать 11 июня. Остальные экзамены планируется провести в ранее утвержденные в 2023 году даты: 23 мая – географию, литературу и химию, 28 мая – русский язык, 31 мая – математику базового и профильного уровней, 4 июня – обществознание», – написано проекте приказа нового расписания ЕГЭ-2024.

Следует напомнить, что ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев пояснял, что при пересдаче экзамена первый результат будет аннулироваться.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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