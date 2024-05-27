российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 мая 2024, 03:07 мск

Новости Наука

Новости, Кратко, Популярное

Космический «грузовик» Прогресс будет затоплен в Тихом океане

Фото: Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» в понедельник, 27 мая, сообщила, что грузовой корабль «Прогресс МС-25» отстыкуется от Международной космической станции (МКС) во вторник, 28 мая, после чего будет затоплен в Тихом океане.

В сообщении Роскосмоса говорится, что «расстыковка грузового корабля «Прогресс МС-25» с российским сегментом МКС запланирована в 11:39 по московскому времени. В 15:29 мск несгораемые элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе Тихого океана. Отправка следующего грузовика «Прогресс МС-27» запланирована на 30 мая с космодрома Байконур».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Роскосмос

Российско-китайская экспансия Луны начнется после 2036 года / Мантуров рассказал в Госдуме о планах по защите суверенитета России в космосе / «Роскосмос» представил идеи по ядерным энергоустановкам для других планет / Российские лунные станции изменят траекторию во избежание аварий / Коррупция и жвачка? Госдума концептуально одобрила рекламу на космической технике / Корабль Crew Dragon с российским космонавтом на борту приводнился во Флориде / Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС / Список дефектов и недочетов на МКС занял около 40 страниц

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Наука, Россия, Роскосмос,