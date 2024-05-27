Космический «грузовик» Прогресс будет затоплен в Тихом океане

Госкорпорация «Роскосмос» в понедельник, 27 мая, сообщила, что грузовой корабль «Прогресс МС-25» отстыкуется от Международной космической станции (МКС) во вторник, 28 мая, после чего будет затоплен в Тихом океане.

В сообщении Роскосмоса говорится, что «расстыковка грузового корабля «Прогресс МС-25» с российским сегментом МКС запланирована в 11:39 по московскому времени. В 15:29 мск несгораемые элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе Тихого океана. Отправка следующего грузовика «Прогресс МС-27» запланирована на 30 мая с космодрома Байконур».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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