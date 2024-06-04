Российский космонавт установил мировой рекорд по пребыванию в космосе

Государственная корпорация «Роскосмос» в среду, 5 июня, сообщила, что командир отряда космонавтов Олег Кононенко стал первым в мире человеком, пробывшим на околоземной орбите в общей сумме тысячу суток.

В сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса, говорится: «Сегодня в 00:00:20 (05.06.2024 г, – прим.ред.) по московскому времени космонавт Госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов».

«Олег Кононенко отправился в пятый космический полёт 15 сентября 2023 года. 4 февраля 2024 года он стал мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов, превысив достижение соотечественника Геннадия Падалки, который за пять космических полётов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд. Ожидается, что по завершению годового полёта на МКС, намеченному на 23 сентября 2024 года, суммарный налет Олега Кононенко составит 1110 суток», – добавили в Роскосмосе.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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