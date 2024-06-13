российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 июня 2024, 18:07 мск

Новости Наука

Новости, Кратко, Популярное

Путин выразил уверенность в развитии российской науки

Архив. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими российскими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне в четверг, 13 июня, заявил, что развитие российской науки как части мировой идет по плану, несмотря на сложности политического характера.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «У наших партнёров тоже, скажу, к сожалению, сдвижки идут даже больше, чем у нас. Почему к сожалению? Потому что это значит, что в целом мы, если объединяем усилия, могли бы действовать более эффективно. Но уверен, что рано или поздно все сложности политического характера будут преодолеваться, наука не будет стоять на месте, и развитие будет обеспечено. Работа по развитию российской науки как части мировой идет по плану».

«Россия ничего не закрывает и не прячет, мы открыты для сотрудничества и использования тех достижений, которые появляются благодаря достижениям наших ученых», – добавил Путин.

Ранее сегодня президент России дал старт работам по технологическому пуску установки класса мегасайенс – сверхпроводящего коллайдера комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне.

Дубна, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

Путин упразднил должность спецпредставителя по Украине / Путин включил Белоусова, Алиханова и Дюмина в состав Военно-промышленной комиссии / Белоусов включен в состав Совбеза России / Путин подписал указы о присуждении Государственных премий / Путин анонсировал встречу с Эрдоганом / В Кремле обеспокоены гибелью лиц высокого ранга других стран за короткий срок / Путин обсудил с президентом Бразилии украинскую «мирную конференцию» в Швейцарии / Путин: Необходимости в мобилизации нет

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Наука, Политика, Россия, Путин Владимир,