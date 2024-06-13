Путин увеличил размер президентских грантов для студентов

Президент России Владимир Путин в четверг, 13 июня, распорядился с нового учебного года увеличить с 20 тыс. до 40 тыс. рублей, ежемесячный «президентский грант» для студентов, проявивших выдающиеся способности и имеющих творческие достижения по приоритетам научно-технологического развития страны.

В указе, подписанном главой российского государства, говорится: «Установить, что начиная с 2024/25 учебного года: а) получателям грантов президента РФ, обучающимся по программам бакалавриата и программам специалитета (начиная с третьего года обучения), программам магистратуры и имеющим научные, инженерные, технологические, творческие достижения по приоритетам научно-технологического развития РФ, на основании результатов индивидуального отбора гранты президента РФ предоставляются в повышенном размере 40 тыс. рублей каждый ежемесячно до завершения установленного срока обучения по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры при условии ежегодного подтверждения ими права на получение гранта».

В документе также говорится, что 200 таких грантов предоставляется обучающимся по программам бакалавриата и специалитета, 150 – студентам программ магистратуры.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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