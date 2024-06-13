Путин призвал в науке рассчитывать на себя

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг, 13 июня, заявил, несмотря на развитие международной кооперации, в науке необходимо рассчитывать, прежде всего, на себя, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «При всех возможностях, которые открывает России международная кооперация, а мы ее будем развивать, несмотря на какие-то ограничения, которые пытаются вводить в этом отношении из-за рубежа. Тем не менее, мы будем развивать наши контакты. Но рассчитывать нужно, прежде всего, на себя, на свою науку. И – не только рассчитывать, а развивать ее прежде всего».

«Руководитель центра сегодня с сожалением мне сказал: провели исследование в школах, и большинство учеников старших классов кем хотят быть? Блогерами. Блогерами хотят быть, не учеными! Но вы знаете, это все – конъюнктура сегодняшнего дня. И понятно. Позавчера еще хуже было. Еще неизвестно кем, то есть известно, кем хотели быть. Но интерес к науке, к высшему образованию растет. Мы это знаем. Это статистика. Эти тренды, эти тенденции нужно поддержать», – добавил Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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