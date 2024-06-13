российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 июня 2024, 22:04 мск

Новости Наука

Новости, Кратко, Популярное

Медведев призвал защищать работающих в России иностранных ученых

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета по науке и образованию при участии президента России Владимира Путина в четверг, 13 июня, заявил, что государство должно защитить иностранных ученых, готовых работать в России, несмотря на санкции – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Медведев сказал: «Иностранные ученые, готовые работать в России, должны быть защищены. Российское государство должно помочь им в решении налоговых вопросов и адаптации. Необходимо держать в поле зрения вопросы, связанные с теми учеными иностранными, которые готовы работать в России, несмотря на санкции, несмотря на сложности нашей жизни. Нам нужно подумать над созданием гибких механизмов взаимодействия с ними, потому что все они живые люди. Я имею в виду налоговые и прочие вопросы, касающиеся того, чтобы их труд в нашей стране был защищен».

Дубна, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Медведев Дмитрий

«Наводить страх»: Медведев научил, как реагировать на новые санкции США / С Днём России! Медведев опубликовал карту с Украиной в составе РФ / Соросовская НКО потребовала от МУС ареста Дмитрия Медведева / «Теперь всё иначе…» Медведев объяснил, почему «Талибан»* уже не террористы / Медведев заявил о достижении необходимых результатов в СВО в ближайшее время / Россия даст болезненный ответ на «хамство» США с конфискацией своих активов – Медведев / Медведев рассказал о «естественном» приоритете для государства / Медведев указал на знак готовности Запада убрать Зеленского

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Наука, Политика, Россия, Медведев Дмитрий,