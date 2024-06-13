Медведев призвал защищать работающих в России иностранных ученых

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета по науке и образованию при участии президента России Владимира Путина в четверг, 13 июня, заявил, что государство должно защитить иностранных ученых, готовых работать в России, несмотря на санкции – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Медведев сказал: «Иностранные ученые, готовые работать в России, должны быть защищены. Российское государство должно помочь им в решении налоговых вопросов и адаптации. Необходимо держать в поле зрения вопросы, связанные с теми учеными иностранными, которые готовы работать в России, несмотря на санкции, несмотря на сложности нашей жизни. Нам нужно подумать над созданием гибких механизмов взаимодействия с ними, потому что все они живые люди. Я имею в виду налоговые и прочие вопросы, касающиеся того, чтобы их труд в нашей стране был защищен».

Дубна, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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