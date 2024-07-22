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Понедельник, 22 июля 2024, 17:55 мск

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В России хотят представлять общежития только малоимущим студентам

Валерий Фальков Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Министр высшего образования Валерий Фальков на расширенном совместном заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю в понедельник, 22 июля, заявил, что общежития должны предоставляться только малоимущим студентам, поскольку цены на проживание являются неадекватны затратам на их содержание.

В ходе своего выступления Фальков сказал: «Нужно решать вопрос о том, чтобы общежития оставались только для малоимущих студентов и тех, кто находится в тяжелой жизненной ситуации. Должен быть еще один статус жилья для студентов – что-то отличное от общежитий, с разумной ценой. Юридически, такое жилье не может быть гостиницей, при этом цена на него должна быть больше, чем на общежитие, но меньше, чем в других местах».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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