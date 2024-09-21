Минобрнауки подготовило нововведение для абитуриентов

Министерство науки и высшего образования РФ разработало новый перечень вступительных испытаний для поступления в вузы. Как сообщается в телеграм-канале ведомства, соответствующий проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.

В министерстве уточнили, что ЕГЭ по русскому языку остается обязательным для всех специальностей. Кроме того, абитуриенты также должны будут сдавать профильный предмет из списка обязательных (вуз выбирает один из рекомендованных в перечне предметов по специальности) и один-два профильных предмета из оставшихся в перечне (по выбору университета или абитуриента).

Поступающие по-прежнему обязаны предоставить результаты ЕГЭ по трем предметам (в некоторых случаях – по четырем). За университетами остается право формировать окончательный перечень ЕГЭ по специальности.

В министерстве напомнили, что выпускники должны решить, по каким предметам будут сдавать ЕГЭ, до 1 февраля 2025 года, а вузы – опубликовать перечень вступительных испытаний не позднее 20 января 2025 года.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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