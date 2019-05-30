Суд Севастополя решит судьбу заманивавшего к себе домой детей педофила

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Гагаринского района. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по городу, его обвиняют в действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, развратных действий в отношении двух и более лиц, вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя (п.«б» ч.4 ст.132, ч.3 ст.135, ч.1 ст.151 УК РФ).

Установлено, что в мае 2018 года мужчина познакомился во дворе дома с компанией детей в возрасте от 12 до 15 лет. «После он приглашал их в отсутствие супруги к себе в гости. Новый знакомый демонстрировал ребятам фильмы и предметы непристойного содержания, совершая в отношении детей развратные и иные действия сексуального характера, а также угощал несовершеннолетних алкогольными напитками», – рассказали в пресс-службе следственного управления.

В один из дней мама одного из мальчиков увидела странную переписку в социальной сети и сообщила в правоохранительные органы. Страшные подозрения подтвердились. Ранее мужчина в поле зрения правоохранительных органов не попадал, к уголовной и иной ответственности не привлекался, вел, с виду, размеренный образ жизни, трудился на предприятии по производству хлебобулочных изделий.

В ходе обыска дома у злоумышленника обнаружены неопровержимые доказательства его преступной деятельности, в том числе список с именами несовершеннолетних и их телефонами. Психологом следственного управления с пострадавшими детьми проведена работа в специализированных детских комнатах, расположенных на базе следственного управления.

В рамках расследования уголовного дела проведены все необходимые экспертизы. По ходатайству следствия мужчина был заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Севастополь, Иван Гридин

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