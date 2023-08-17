В Севастополе осудят надругавшегося над школьницей рецидивиста

Жителя Севастополя будут судить за изнасилование 15-летней школьницы. Ранее мужчина уже отбывал срок за тяжкое преступление. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Как установили следователи, 52-летний мужчина летом прошлого года пригласил девочку к себе в квартиру под предлогом оказания услуг массажа, где затем надругался над ней.

«Следователями во взаимодействии с сотрудниками ОУР ОМВД по Гагарискому району УМВД России по городу Севастополю подтверждена вина мужчины в совершении насильственных преступлений против несовершеннолетней, которую он не признал», – говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый ранее был судим за совершение половых преступлений, а после освобождения из мест лишения свободы он не соблюдал предписаний административного надзора.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы дела направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и направления в суд.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»