В Севастополе один человек погиб и двое пострадали при падении строительного крана

В Севастополе произошло ЧП на строительной площадке. В результате один человек получил смертельные травмы, еще двое пострадали. Об этом сообщили в МЧС.

Строительный кран рухнул в районе проспекта Октябрьской Революции. «К сожалению, один человек погиб, двое получили травмы», – говорится в сообщении. На месте работают экстренные службы и медицинские бригады.

В Следственном комитете уточнили, что обрушение строительного крана произошло в ходе его монтажа.

«По указанию руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ)», – добавили в ведомстве.

Севастополь, Зоя Осколкова

