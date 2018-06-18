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Понедельник, 18 июня 2018, 12:58 мск

Новости Бульварное чтиво

До чего дошла любовь: россиянка нарисовала портрет Салаха грудью (ФОТО)

Поклонница футбола из России нарисовала грудью знаменитого египетского форварда Mохамеда Салаха.

Автором картины, созданной экстравагантным способом, стала художница Ирина Романовская. Она призналась, что ее «вдохновляют выдающиеся футболисты». «Я слежу за футболом и отмечаю в своих необычных картинах только самых выдающихся футболистов», – написала художница на своей странице «ВКонтакте».

«Игра Салаха впечатляет и вдохновляет, у знаменитого спортсмена отмечаю свой стиль игры и феноменальные способности», – добавила она. По ее словам, портрет футболиста художница и болельщица запечатлела в фиолетовых тонах, «контур выводила фломастером, а краску наносила своим прекрасным телом, пользуясь трафаретами».

Источник: vk.com/irenromanovskaya

19 июня сборная Россия сыграет с египетской командой в Санкт-Петербурге в рамках группового этапа ЧМ-2018. Матч начнется в 21:00 мск. Обе сборных уже прибыли в Северную столицу и сегодня продолжат тренировки.

Египтяне, проигравшие свой первый матч Уругваю со счетом 0:1, в игре с россиянами планируют задействовать свою главную звезду – Mохамеда Салаха. Однако пока точно неизвестно, выйдет ли футболист на поле.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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