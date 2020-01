Певица Билли Айлиш побила рекорд Тэйлор Свифт на «Грэмми»

18-летняя певица Билли Айлиш побила рекорд Тэйлор Свифт, став самым молодым лауреатом премии «Грэмми». Девушка получила пять наград.

62-я церемония вручения «Грэмми» прошла 26 января в Лос-Анджелесе. Билли Айлиш вручили пять премий – за песню года и запись года («Bad guy»), альбом года и лучший поп-альбом («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"). Также она была отмечена наградой как лучший начинающий артист.

Подобного триумфа за историю премии сумел добиться американский певец и автор песен Кристофер Кросс в 1981 году.

Брат Айлиш Финнеас О'Коннелл был признан продюсером года за работу над альбомом сестры.

Кроме того, лучшим сольным поп-исполнителем признана Lizzo с композицией «Truth Hurts». Лучшей рэп-композицией стала «A Lot», которую записали 21 Savage и J. Cole. Лучшей рок-композицией стала «This Land» Гэри Кларка-младшего.

Награды за лучшее видео удостоился клип американского рэпера Lil Nas X и кантри-исполнителя Рэя Билли Сайруса на песню «Old Town Road». Лучшим саундтреком к фильму признали «I'll Never Love Again», написанную для картины «Звезда родилась».

