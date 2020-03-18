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Среда, 18 марта 2020, 11:55 мск

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Голая Волочкова рассказала, как защищается от коронавируса

www.instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова поделилась своим способом защиты от коронавируса. Пост в соцсети она сопроводила фотографией, на которой предстала обнаженной.

«Ледяная купель – прекрасная защита не только от коронавирусов, но и от безумия и безрассудства многих людей и от любого негатива», – написала Волочкова в своем Instagram.

Балерина заявила, что в ее купели «лед замерзает естественным образом».

Голая Волочкова рассказала, как защищается от коронавируса

О реальных мерах профилактики коронавируса можно узнать на сайте Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения. Медики рекомендуют соблюдать правила гигиены, чаще и тщательнее мыть руки, пользоваться антисептическими гелями и постараться избегать мест массового пребывания людей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.03.20

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