Стас Михайлов переболел коронавирусом

У певца Стаса Михайлова выявили коронавирус. При этом лишь пятый тест показал наличие инфекции. Об этом артист рассказал в своем Instagram.

В настоящее время Михайлова выписали из больницы, он находится на самоизоляции дома. «Вроде выписали, но, я считаю, что человек еще заразен дней десять», – сказал артист, добавив, что еще ожидает подтверждение Роспотребнадзора о своем полном выздоровлении.

Михайлов поблагодарил поклонников за поддержку и призвал отказаться от самолечения и вызывать врача при первых признаках заболевания. Он отметил, что поначалу у него держалась повышенная температура, после чего пропало обоняние.

«Вы должны понимать, что своевременное обращение к врачам и уважительное отношение к себе и окружающим даст хороший результат», – заключил артист.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.04.20

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