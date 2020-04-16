Художник Бэнкси перешел на удаленку

Уличный художник Бэнкси находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Впрочем, это не мешает ему продолжать работать.

На своей странице в Instagram Бэнкси опубликовал последнюю инсталляцию, использовав для ее реализации собственную ванную комнату.

Нарисованные крысы устроили в ванной настоящий беспорядок: размотали туалетную бумагу, исписали стены и испачкали унитаз. Крысы часто появляются в работах Бэнкси, художник считает грызунов своим талисманом.

«Жена ненавидит, когда я работаю из дома», – написал художник.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 13.04.20

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