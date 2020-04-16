российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 апреля 2020, 08:12 мск

Новости Бульварное чтиво

Новости, Кратко

Художник Бэнкси перешел на удаленку

www.instagram.com/banksy

Уличный художник Бэнкси находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Впрочем, это не мешает ему продолжать работать.

На своей странице в Instagram Бэнкси опубликовал последнюю инсталляцию, использовав для ее реализации собственную ванную комнату.

Нарисованные крысы устроили в ванной настоящий беспорядок: размотали туалетную бумагу, исписали стены и испачкали унитаз. Крысы часто появляются в работах Бэнкси, художник считает грызунов своим талисманом.

Крысы в ванной Бэнкси

«Жена ненавидит, когда я работаю из дома», – написал художник.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 13.04.20

Принц Гарри и Меган Маркл приобрели дом Мела Гибсона. / Стас Михайлов переболел коронавирусом. / Историк моды Васильев госпитализирован с пневмонией. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Самоизоляция

«Результаты мы увидели»: москвичи требуют отставки Собянина после давки в метро

Возвращающихся из-за рубежа в Свердловскую область не будут отправлять в обсервации

«По штрих-коду я не пропущу!» Москвичи пожаловались на полицейских за отказ пускать в метро по цифровым пропускам

Креков: никто не собирается штрафовать и задерживать людей у церквей

Митрополит Кирилл призвал священников и прихожан не игнорировать рекомендации Роспотребнадзора

Коронакарантин с отрицательным КПД – колонка читателя РИА «Новый День»

Жительницу Екатеринбурга оштрафовали за нарушение карантина – она сходила в магазин за продуктами

В Москве штрафы за нарушение карантина превысили миллион рублей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, Бульварное чтиво, В мире, Культура, Самоизоляция,