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Пятница, 12 марта 2021, 09:35 мск

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Организаторы «Евровидения» сняли песню белорусов с конкурса

Фото: galasyzmesta.by

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» отказались принимать песню от участников из Белоруссии – группы «Галасы ЗМеста». Представители мероприятия заявили, что композиция является политизированной.

Ролик с выступлением белорусского коллектива и треком «Я научу тебя» был удален с официального YouTube-канала «Евровидения». По мнению организаторов, песня «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Соответствующее заявление опубликовано на странице конкурса в Twitter.

В частности в песне есть такие строки: «Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему».

Отмечается, что если «Галасы ЗМеста» не изменят или не заменят трек, то Белоруссия будет отстранена от состязания в этом году.

Минск, Зоя Осколкова

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