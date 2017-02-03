Мигрантов из ЕАЭС заставят заключать трудовые договоры / Нарушителям грозит депортация из России

Публикации за 03.02.17

Министерство внутренних дел предлагает ужесточить законодательство для мигрантов из стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые приезжают в Россию на заработки. Законопроект, разработанный МВД, предусматривает выдворение иностранцев, если они не заключили трудовой договор, определяющий срок их пребывания на территории РФ.

В настоящее время в ЕАЭС входят Армения, Киргизия, Казахстан, Россия и Белоруссия. Трудовые мигранты из этих стран освобождены от получения разрешения на работу, однако они должны заключать трудовой договор, наказание за отсутствие которого предусмотрено в области трудового, но не миграционного законодательства, пишут «Известия».

Авторы законопроекта предлагают исправить эту лазейку и ввести наказание для мигрантов, трудовой договор не заключивших. В частности, МВД выступает за внесение дополнений в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Штраф в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России будет налагаться за отсутствие трудового договора или договора оказания услуг. Штрафы грозят и должностным лицам, а также юрлицам вплоть до приостановления деятельности на срок до 90 суток.

В статью 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» добавится пункт: «Иностранный гражданин, которому для осуществления трудовой деятельности в соответствии с настоящим федеральным законом или международным договором Российской Федерации не требуется получение разрешения на работу либо патента, не вправе осуществлять трудовую деятельность без заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг)».

Кроме того, МВД предлагает запретить к привлечению трудовой деятельности иностранцев и лиц без гражданства, которые не указали в миграционной карте работу как цель въезда в РФ. Исключение составят лишь граждане Белоруссии, которые не оформляют миграционную карту.

Эксперты считают, что меры, предлагаемые МВД, помогут контролировать трудовых мигрантов. Сейчас работники из государств ЕАЭС находятся в более выигрышном положении, чем другие мигранты, что наносит ущерб взаимоотношениям с другими странами, а также российской экономике. Именно поэтому необходимо совершенствовать механизм контроля въезда и пребывания иностранцев в РФ, чему, несомненно, поможет инициатива МВД.

Москва, Зоя Осколкова

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