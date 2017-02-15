В Ставрополе суд закрыл уголовное дело блогера, возбужденное за фразу «бога нет»

Публикации за 15.02.17

Ставропольский суд закрыл уголовное дело против блогера Виктора Краснова, которое возбудили по статье о оскорблении чувств верующих за фразу «бога нет», сказанную мужчиной в сетевой дискуссии. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина, суд прекратил уголовное дело «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по заявлению самого Краснова». При этом, отмечает «Комсомольская правда», мировой судья перед вынесением решения заявил об обязательном признании блогером вины, от чего Краснов отказался.

В марте 2016 года адвокатам Краснова отказали в направлении в Конституционный суд (КС) запроса о проверке статьи 148 УК РФ на соответствие Конституции. Адвокат утверждал, что действующая редакция статьи нарушает гарантированное основным законом право на свободу слова.

Напомним, история тянулась три года. В суде процесс начался 2 марта 2016-го, а началось все в 2014 году, когда Краснов во время спора в комментариях в одной из групп во «ВКонтакте» написал, что «бога нет», а библия – «сборник еврейских сказок». После этого двое «нравственных людей» из участников дискуссии написали на Краснова заявления в полицию. Возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Краснва отправили на принудительную экспертизу в психбольницу, где он провел месяц. Его признали вменяемым. Эксперты-лингвисты пришли к выводу, что слова Краснова не могли оскорбить человека по признаку религиозной принадлежности, но усмотрели в его словах оскорбление чувств верующих. Характерно, что двоих «оскорбленных верующих» в суд пришлось приводить принудительно, поскольку сами они на заседания не являлись. История получила в Ставрополье большой общественный резонанс, в суд поддержать Краснова приходили многие неравнодушные горожане, в том числе и христиане.

Ставрополь, Зоя Березина

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