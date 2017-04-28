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Общество

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Публикации за 28.04.17

Омские сельчане провели крестный ход на лодках против грызунов (ФОТО)
Фото: пресс-служба Тарской епархии

Омские сельчане провели крестный ход на лодках против грызунов (ФОТО)

Половодье в Омской области спровоцировало нашествие грызунов. В селе Большие Уки Большеуковского района состоялся крестный ход на лодках против паводка и вредителей, сообщается на Тарской епархии.

Вешние воды подтопили жилые дома в Больших Уки и соседних селах. Кроме того, разлив рек обернулся массовым появлением грызунов в населенных пунктах. В епархии отметили, что звери наносят большой вред садово-ягодным культурам. В надежде обуздать бедствие, чтобы оно не нанесло урон местным жителям, прихожане Христо-Рождественского храма села Большие Уки совершили крестный ход. Часть людей двигалась по реке на лодках с иконой Казанской Божией Матери, другая часть двигалась по берегу с чудотворной иконой Абалацкой Божией Матери (Знамение). «Крестный ход соединился около храма Божьего с молитвой Заклинания святому мученику Трифону», – сообщили в епархии.

Новый День: Омские сельчане провели крестный ход на лодках против грызунов (ФОТО)

Крестный ход против паводка и грызунов в Омской области (фото: tara-eparhiya.ru)

Новый День: Омские сельчане провели крестный ход на лодках против грызунов (ФОТО)

фото: tara-eparhiya.ru

Напомним, что год назад священнослужители провели в районе села Большие Уки аналогичный крестный ход на лодках для борьбы с половодьем.

Омск, Светлана Петрова

Омск. Другие новости 28.04.17

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