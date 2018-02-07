Северокорейских рабочих высылают из России

Региональные власти нескольких субъектов РФ начали высылать северокорейских рабочих. Об этом сообщил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. Согласно резолюции Совета Безопасности ООН мигранты КНДР должны быть отправлены на родину в течение 24 месяцев.

«Это будет удар по российской экономике, серьезный удар, особенно по Дальнему Востоку (...) Но мы решение Совета безопасности ООН выполняем неукоснительно, в обязательном порядке. Многие губернаторы уже начали высылать (северокорейских рабочих – прим. ред.)», – цитирует российского посла РИА «Новости».

По словам дипломата, Россия не депортирует граждан КНДР «насильно». «Мы в контакте с комиссариатом ООН по делам беженцев. Все проблемы этих людей, которые решили не возвращаться, мы решаем», – отметил Мацегора.

По последним данным, в России трудятся 35 тысяч северокорейцев. Они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и рыбной промышленности. Мацегора опроверг утверждение о рабских условиях труда этих рабочих в РФ. Мигранты из КНДР зарабатывают примерно столько же, сколько получают россияне. На руки они получают 40-50% от зарплаты, а остальное идет властям Северной Кореи. С одной зарплаты такого рабочего «кормятся 13 членов его семьи».

Новые санкции в отношении КНДР были приняты Совбезом ООН в ответ на ноябрьские ракетные испытания, проведенные Пхеньяном. Согласно резолюции 2375 объемы экспорта нефтепродуктов в Северную Корею должны быть снижены на 85%, граждане, работающие за рубежом, должны вернуться на родину в течение 24 месяцев.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.02.18

В Челябинской области более десятка школ и детсадов закрыты на карантин. / Трехэтажный коттедж, горевший в «Бухте Квинс», бард Новиков назвал «временной бытовкой» для рабочих (СКРИН, ФОТО). / США отправили в космос автомобиль, не обошлось без происшествий. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»