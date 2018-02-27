Минтруда пересмотрит список закрытых для женщин профессий

Министерство труда с подачи руководства ОАО «РЖД» пересмотрит перечень запрещенных для женщин профессий. «Перечень надо пересматривать. Безусловно, из него какие-то профессии должны уходить, потому что условия труда улучшаются, – но это не будет полномочиями работодателей», – заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Ранее в опубликованной в газете «Гудок» статье руководство РЖД выступило с предложением изменить перечень работ, на которых запрещается использование труда женщин. Сейчас такой перечень утверждает правительство России. В него входит ряд вредных производств и отраслей, в которых запрещен женский труд. Действующий документ был утвержден еще в 2000 году. В РЖД предложили позволить работодателям самостоятельно, при согласии с профсоюзами, определять на какие должности можно принимать женщин.

Одним из аргументов стало то, что женщинам сейчас запрещено быть машинистами и помощниками машинистов, хотя в авиации подобных запретов (для летчиц) нет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.02.18

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