Жители России сдадут ДНК на анализ по поручению Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил взять материал ДНК у россиян. По его мнению, это поможет в возвращении в Россию детей, которых вывезли в страны Ближнего Востока их родители-экстремисты.

«Мы ведем активную работу по установлению судьбы и возвращению детей и женщин – граждан России, которые оказались в Ираке и Сирии. Это очень сложный вопрос», – написал чеченский лидер на своей странице во «ВКонтакте». Кадыров отметил, что возвращением детей он занимается по поручению российских властей, а его подчиненные сделают «всю необходимую черновую работу».

«До меня стали доходить слухи, что группа матерей с помощью каких-то благотворительных мусульманских фондов собирает средства на адвокатов для подключения их к судебным процессам, – написал глава Чечни. – Я твердо заверяю, что в данном случае никакие адвокаты не нужны. Это лишняя трата времени и чужих средств».

По поручению Кадырова будет проведена коллективная сдача материала ДНК. Это поможет определить родственную принадлежность, а также облегчит получение гражданства детьми из России.

В Ираке достигнута договоренность, что все дела по российским гражданам будет рассматривать один судья. Представитель Кадырова в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби также встретился с осужденными россиянками, по их приговорам поданы апелляции.

Ранее МИД РФ сообщил, что в иракских тюрьмах находятся около 100 детей и от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство.

Грозный, Служба информации РИА «Новый День»

Грозный. Другие новости 28.05.18

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