В Сочи дни матчей ЧМ-2018 объявили выходными

Мэр Сочи Анатолий Пахомов объявил выходными дни, в которые пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Соответствующее распоряжение градоначальник подписал накануне. Речь идет о 15, 18, 23, 26, 30 июня, а также 7 июля. Мэр рекомендовал руководителям всех местных предприятий сделать эти дни нерабочими, сообщается на сайте горадминистрации.

В документе отмечается, что такое решение принято, в том числе, для снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру города-курорта.

Игры мундиаля состоятся на стадионе «Фишт». Арена примет отборочные матчи, а также матчи 1/8 и четвертьфинала мирового футбольного первенства.

Добавим, что в Сочи проведут игры сборные Испании, Португалии, Бельгии, Панамы, Швеции, Германии, Перу и Австралии.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня, в этот день встретятся сборные России и Саудовской Аравии. Игры мундиаля пройдут на 12 стадионах в 11 городах РФ. Финальный поединок состоится 15 июля.

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

Сочи. Другие новости 09.06.18

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