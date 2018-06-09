российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 9 июня 2018, 14:05 мск

Новости Общество

В Сочи дни матчей ЧМ-2018 объявили выходными

Мэр Сочи Анатолий Пахомов объявил выходными дни, в которые пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Соответствующее распоряжение градоначальник подписал накануне. Речь идет о 15, 18, 23, 26, 30 июня, а также 7 июля. Мэр рекомендовал руководителям всех местных предприятий сделать эти дни нерабочими, сообщается на сайте горадминистрации.

В документе отмечается, что такое решение принято, в том числе, для снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру города-курорта.

Игры мундиаля состоятся на стадионе «Фишт». Арена примет отборочные матчи, а также матчи 1/8 и четвертьфинала мирового футбольного первенства.

Добавим, что в Сочи проведут игры сборные Испании, Португалии, Бельгии, Панамы, Швеции, Германии, Перу и Австралии.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня, в этот день встретятся сборные России и Саудовской Аравии. Игры мундиаля пройдут на 12 стадионах в 11 городах РФ. Финальный поединок состоится 15 июля.

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

Сочи. Другие новости 09.06.18

К морю передом, к зрителям задом: Волочкова отдыхает на Кипре. / В Тюмени три ребенка сбежали из детского сада через дыру в заборе. / Венера в Раке: астрологический прогноз для сборной России по футболу. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

Из всех аспектов ЧМ-2018 екатеринбуржцев больше всего волнует безопасность

Василий Уткин возвращается на ТВ

Венера в Раке: астрологический прогноз для сборной России по футболу

ЧМ-2018: Bloomberg нашел в России санкционные стадионы и аэропорты

России дали шанс на выход в плей-офф ЧМ-2018

Екатеринбургский ресторатор обещает подарить свой бизнес тренеру сборной России в случае успеха на ЧМ

Хельсинкская комиссия потребовала лишить Россию церемонии награждения ЧМ-2018

Теперь она будет пятнистой: граффити на набережной Исети закрашивают разной краской (ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Кавказ, Юг России, Общество, Россия, Спорт, Чемпионат мира по футболу-2018,

Новости партнеров