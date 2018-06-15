Новые реформы кабмина: жители Забайкалья до пенсии не доживут, констатирует депутат Средняя продолжительность жизни в регионе – менее 62 лет

Жители Забайкальского края не доживут до пенсии, если власти России утвердят пенсионную реформу, предусматривающую повышение пенсионного возраста в стране. Такое мнение высказал депутат регионального заксобрания Георгий Шилин.

По словам законодателя, средняя продолжительность жизни в крае составляет менее 62 лет. «Это совсем маленький срок. Получается, мало кто доживет до этой пенсии», – констатировал Шилин в комментарии изданию «Чита.ру», указав, что в регионе не поддерживают предложение увеличить пенсионный возраст, как и «большинство граждан».

Депутат заявил, что кабмин инициирует реформу из-за «дефицита пенсионного бюджета». По его мнению, решать проблему необходимо другими методами, к примеру, путем повышения занятости населения.

Глава Совета ветеранов Забайкальского края Иван Печенин, в свою очередь, заявил, что чем дольше работают пенсионеры, тем меньше шансов у молодых найти работу. «В этом больше отрицательного. С одной стороны, чем старше люди, тем труднее устроиться на работу. С другой стороны, чем дольше будут работать пенсионеры, тем меньше шансов молодежи устроиться на работу», – заявил Печенин.

Тем временем, петицию против повышения пенсионного возраста в РФ, размещенную на сайте change.org, подписали более 365 тысяч человек. Обращение, адресованное президенту Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву, спикерам обеих палат парламента Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко, размещено Конфедерацией труда России, которая объединяет более 20 общероссийских и межрегиональных профсоюзов. «Мы… представители независимых профсоюзов и общественных организаций, считаем, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования пенсионного фонда могут быть решены иным путем», – говорится в петиции. В документе приводятся данные Росстата согласно которым, в 62 регионах России средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах – меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин. «Реализация предложения о повышении пенсионного возраста будет означать, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии», – отмечается в петиции.

Накануне глава правительства РФ Дмитрий Медведев раскрыл параметры повышения пенсионного возраста. Женщин предполагается отправлять на пенсию в 63 года, мужчин – в 65 лет. Реформа будет проводится поэтапно, начиная с 2019 года. Процесс повышения пенсионного возраста растянется на 15 лет.

Чита, служба информации РИА «Новый День»

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