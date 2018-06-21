Ижевск поддержит протест против пенсионной реформы: в городе готовятся четыре митинга

Активисты анонсировали проведение в Ижевске в течение месяца четырех акций протеста против пенсионной реформы. Об этом сообщается на странице всероссийской общественной кампании «Народ против повышения пенсионного возраста» в Facebook.

Согласно данным общественников, первая акция запланирована на понедельник, 25 июня. Организаторы – представители Общественного совета пенсионеров Удмуртии и ижевское отделение Российского социалистического движения – подали в региональное правительство заявку на проведение пикета перед резиденцией главы республики Александра Бречалова.

Еще два митинга протеста намечены на 1 и 3 июля, власти уже рассматривают заявки от народного штаба, объединяющего гражданских активистов, и КПРФ. Обе протестные акции планируется провести на Центральной площади Ижевска.

В 20-х числах июля в столице Удмуртии намечен общегородской митинг в рамках всероссийской кампании против повышения пенсионного возраста под лозунгом «Народ против». Протестную акцию поддержат объединение профсоюзов «Конфедерация труда России) и профсоюз медработников «Действие», отмечается в сообщении.

Напомним, 16 июня в Госдуму был внесен правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Совет нижней палаты российского парламента принял решение разослать спорную инициативу кабмина в регионы, субъекты Федерации в течение 30 дней должны подготовить свои отклики. Проект закона может быть принят в первом чтении 19 июля.

Власти обещают, что результатом повышения пенсионного возраста станет увеличение пенсий на 12 тысяч в год. Инициатива правительства вызвала недовольство в регионах, в ряде субъектов Федерации уже прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, объявив о подготовке митингов протеста. О готовящихся протестных акциях также заявили ряд политических партий и оппозиционер Алексей Навальный. Онлайн-петицию против пенсионной реформы, инициированную КТР, уже подписали почти 2,3 млн человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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