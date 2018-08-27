«Позорный полк» на Дальнем Востоке: фото депутатов ЕР пронесли по проспекту и выкинули на помойку (ФОТО) Поддержавших пенсионную реформу едроссов показали и поименно назвали

Жители Комсомольска-на-Амуре вышли на шествие против пенсионной реформы с портретами депутатов партии «Единая Россия» всех уровней и большим транспарантом «Они проголосовали за повышение пенсионного возраста».

Около 100 противники проталкиваемой правительством пенсионной реформы прошли с портретами единороссов и плакатами «Позор!» по тротуару Октябрьского проспекта.

фото: паблик Комсомольск-на-Амуре в Интернете. KmsLIFE

Протестная акция под названием «Позорный полк» была согласована с мэрией. После завершения демонстрации ее участники выкинули все портреты депутатов в символическое мусорное ведро – картонную коробку с надписью «помойное ведро». Об этом сообщил депутат гордумы от КПРФ Олег Паньков на своей странице в соцсети, отметив, что власти пытались сорвать демонстрацию.

По словам народного избранника, коммунальщики выкопали двухметровую яму на проспекте Октябрьский, «имитируя аварийные работы». Тем самым они перегородили проспект в том месте, от которого должна была отходить колонна. На следующий день организаторам шествия – движению «Сила народа» – было предложено заменить демонстрацию митингом на площади Володарского, на что активисты ответили отказом. В итоге согласованная демонстрация накануне прошла не по проезжей части проспекта, а по тротуару. Шествие завершилось так, как и планировалось организаторами – «всё ЕдРо попало в помойное ведро», отметил депутат.

Фото со страницы Олега Панькова в «ВКонтакте» и паблика vk.com/komsagram

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Планируется, что реформа стартует с 1 января 2019 года и продлится до 2034 года. Первое чтение в Госдеме законопроект прошел 19 июля – документ был принят благодаря усилиям депутатов из «Единой России», все остальные фракции – КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР – проголосовали против. Второе чтение запланировано на 24 сентября. Инициатива вызвала массовое недовольство среди жителей страны. В различных российских регионах прошли массовые протесты. Новые протестные акции по всей России планируется провести 2 сентября.

Напомним, в июне 92% участников опроса «Ромир» высказались против повышения пенсионного возраста в РФ. Согласно результатам последнего опроса исследовательского холдинга, 91,5% россиян сочли неубедительной аргументацию властей в пользу повышения пенсионного возраста, а 93,7% не верят в повышение пенсий после реформы.

Комсомольск-на-Амуре, служба информации РИА «Новый День»

Комсомольск-на-Амуре. Другие новости 27.08.18

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