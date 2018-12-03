В Белоруссии в базу тунеядцев занесли около полумиллиона человек

500 тысяч человек в Белоруссии попали в базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Эти люди обязаны платить полную стоимость услуг ЖКХ, тогда как для других категорий граждан часть платы субсидируется государством.

Как сообщила министр труда и социальной защиты республики Ирина Костевич в интервью телеканалу «Беларусь-1», «база тунеядцев» стала доступна 1 декабря 2018 года. Каждый белорус может получить информацию о своем статусе через единый портал электронных услуг.

Кроме того, граждане могут увидеть разницу в квитанциях за услуги ЖКХ. Для неработающих без причин белорусов стоимость коммуналки будет выше.

Чтобы человека удалили из базы бездельников, он должен предоставить доказательства трудоустройства. Тогда стоимость услуг ЖКХ могут пересчитать.

На сегодняшний день население Белоруссии возмещает около 80% затрат на потребляемую электроэнергию, 20% – на тепловую. Ранее для граждан, которые официально не трудоустроены, был введен специальный налог. Однако после многочисленных акций протеста сбор отменили. Вместо него власти решили взимать с безработных в полном объеме стоимость субсидируемых государством услуг.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 03.12.18

«Мы делаем волшебные пассы руками и достаем из кармана готовую модель». Интервью с главным программистом ITM Холдинга (ФОТО). / Следователи начали проверку из-за перегревшихся в самолете «чайфов» и других пассажиров. / В Екатеринбурге появилась зимняя радуга. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»