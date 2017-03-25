В Минске разогнали акцию протеста против «налога на тунеядцев»: более 100 человек задержаны

Публикации за 25.03.17

В Минске в ходе несанкционированной акции протеста против «налога на тунеядцев» задержаны не менее сотни человек, в том числе более 10 журналистов ряда белорусских и иностранных СМИ. МВД Белоруссии подтвердило задержания в центре города, однако не уточнило число задержанных. Журналисты с места событий сообщают, что задержаны от 100 до 150 человек. Начальник управления информации и общественных связей МВД Константин Шалькевич лишь сообщил, что задержанные доставлены в разные РУВД Минска для разбирательства, передает «Интерфакс».

Район Академии наук в Минске, где оппозиция собиралась начать несанкционированную акцию «День воли», задолго до ее начала, был перекрыт милицией и спецтехникой – водометами и бронированными автомобилями «Тигр». На улицы были стянуты автозаки. Также были закрыты несколько станций минского метро на вход и выход.

По данным BBC, около 500 участников акции собрались в районе между станциями метро «Академия наук» и «Площадь Якуба Колоса». По пути к площади Якуба Колоса правоохранители выставили перед протестующими кордон со щитами. Также колонну заблокировали с тыльной стороны, после чего начались задержания.

Участники акции требовали отмены президентского декрета «О предупреждении социального иждивенчества», которым вводится «налог на тунеядство». Ранее активисты предупреждали, что планируют продолжить протесты с требованием отмены президентского декрета «о тунеядцах» в субботу, 25 марта, в День Воли, приуроченный к созданию в 1918 году Белорусской народной республики. Оппозиционеры вышли в центр Минска на несогласованную акцию, поскольку предложенное властями место организаторов не устроило.

Так называемый «декрет о тунеядстве» был подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко в апреле 2015 года. Документ обязывает всех трудоспособных, но формально не работающих и не платящих налогов в течение полугода граждан республики ежегодно платить в казну сбор в размере около 250 долларов. За неуплату предусмотрена административная ответственность.

В феврале сообщалось, что «тунеядский» сбор оплатили лишь 46 тысяч белорусов из 470 тысяч, получивших извещения. Срок уплаты налога закончился 20 февраля.

В начале марта Лукашенко отказался отменить «налог на тунеядство», вместо этого поручив чиновникам подкорректировать документ, и заодно разрешил гражданам, которые более шести месяцев не трудоустроены официально, не платить налог в течение года.

Минск, Служба информации

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