В РЖД прокомментировали идею возвращения курилок в поезда

Федеральная пассажирская компания (ФПК) не рассматривает возможность возврата курилок в поезда дальнего следования, сказал глава компании Петр Иванов. При этом, как отмечает «РГ», инициатива о возврате курилок в аэропорты сейчас обсуждается и была направлена на рассмотрение Госдумы. Однако курение на борту самолета в любом случае останется под запретом.

Напомним, запрет на курение в поездах дальнего следования был введен летом 2014 года, а в электричках – в 2013 году. Сейчас можно курить только на перронах дальнего следования, а за курение на пригородной платформе придется заплатить штраф в 500 рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.01.19

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