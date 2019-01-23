Россиянам предоставят налоговый вычет на занятия спортом

Российские власти рассматривают возможность предоставления гражданам новой льготы – социального налогового вычета на расходы на спортивно-оздоровительные услуги. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта опубликовано на официальном портале проектов нормативных актов кабмина.

Заявленная цель проекта – «предоставление социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за оказанные ему организациями физкультурно-оздоровительные услуги». Планируемый срок вступления в силу разрабатываемых норм – январь 2020 года, а к 4 февраля текущего года планируется завершить публичное обсуждение предлагаемых норм.

Разработка поправок в Налоговый кодекс РФ инициирована по итогам совещания у вице-премьера РФ Ольги Голодец. Сейчас российские налогоплательщики могут получать социальное налоговые вычеты на обучение, на лечение и приобретение лекарств, а также по некоторым расходам на благотворительность.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.01.19

«Автомобилист» в четвертый раз победил в «уральском дерби». / Курилы станут общими? Путин и Абэ рассказали об итогах переговоров. / Прокуратура проверит, как угонщика самолета досматривали в аэропорту Сургута. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»