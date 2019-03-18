Мусорных операторов Красноярска уличили в дискриминации

В Красноярском крае возбуждены несколько дел в отношении операторов по вывозу бытовых отходов. В Федеральную антимонопольную службу поступили несколько жалоб на необоснованное увеличение тарифа и дискриминацию.

Как сообщили в краевом управлении ФАС, в общей сложности по заявлению краевой прокуратуры возбуждено шесть дел в отношении хозяйствующих субъектов и министерства экологии и рационального природопользования, передает РИА «Новости».

Несколько дел связаны с предоставлением банковских гарантий. Также антимонопольная служба приняла во внимание жалобы частных компаний на мусорных операторов, они касаются увеличения тарифа и создание дискриминирующих условий.

Напомним, с 1 января 2019 года в России начала работать новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. С мусором поручено разбираться региональным операторам, стоимость услуг которых не будет входить в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 18.03.19

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