российское информационное агентство 18+

Обзор мобильных приложений

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 марта 2019, 12:39 мск

Новости Общество

Мусорных операторов Красноярска уличили в дискриминации

В Красноярском крае возбуждены несколько дел в отношении операторов по вывозу бытовых отходов. В Федеральную антимонопольную службу поступили несколько жалоб на необоснованное увеличение тарифа и дискриминацию.

Как сообщили в краевом управлении ФАС, в общей сложности по заявлению краевой прокуратуры возбуждено шесть дел в отношении хозяйствующих субъектов и министерства экологии и рационального природопользования, передает РИА «Новости».

Несколько дел связаны с предоставлением банковских гарантий. Также антимонопольная служба приняла во внимание жалобы частных компаний на мусорных операторов, они касаются увеличения тарифа и создание дискриминирующих условий.

Напомним, с 1 января 2019 года в России начала работать новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. С мусором поручено разбираться региональным операторам, стоимость услуг которых не будет входить в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 18.03.19

В Москве «заминировали» телецентр. / Для уборки дворов от снега в Кургане создадут маневренный фонд коммунальной техники. / Макаревич поиздевался над фанатами «Машины времени» – сторонниками российского Крыма. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Мусорная реформа

Нижнетагильская УК оштрафована на 50 тысяч за несвоевременный вывоз мусора

«Россия живет в разгуле упаковки, но это скоро кончится». Эксперт рассказал о новых тратах для россиян во имя экологии

Областное минЖКХ ждет возможности наказывать бизнесменов – уклонистов от платы за мусор

Свердловское правительство пообещало снизить плату за мусор на 10-30%. Но потом

Куйвашев поручил правительству снизить налоги для «мусорных» регоператоров

«Идем на восток»: в трех десятках свердловских городов сохраняется риск повышения тарифа на вывоз мусора

Пермский суд оставил без изменений иск тюменцев, требовавших сменить регоператора по мусору в Екатеринбурге

Путинград потребовал отставки Куйвашева и Пинаева (ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Общество, Россия, Мусорная реформа,

Новости партнеров