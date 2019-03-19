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Вторник, 19 марта 2019, 15:51 мск

Новости Общество

Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетникам в октябре

Зарплаты федеральных государственных служащих и работников бюджетной сферы будут повышены с 1 октября на 4,3%. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Индексация коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Москва, Иван Гридин

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Метки / правительство РФ

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Москва, Центр России, Общество, Россия, Финансы, Экономика, Медведев Дмитрий, правительство РФ,

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