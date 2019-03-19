Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетникам в октябре

Зарплаты федеральных государственных служащих и работников бюджетной сферы будут повышены с 1 октября на 4,3%. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Индексация коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.03.19

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