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Понедельник, 29 апреля 2019, 14:12 мск

Новости Общество

Особый противопожарный режим ввели в 22 регионах России

В 22 субъектах России введен особый противопожарный режим. Об этом сообщил врио заместителя главы МЧС Виктор Яцуценко.

По его словам, меры направлены на стабилизацию обстановки. Еще в 18 регионах особый противопожарный режим введен частично, передает ТАСС. В основном огонь перекидывается на жилые и хозяйственные постройки с горящей сухой растительности. Ситуация усугубляется сильным ветром. «За неделю зафиксировано значительное увеличение термоточек в Республике Мордовия, Нижегородской и Самарской областях», – сказал Яцуценко.

В настоящее время, по данным Рослесхоза, в России действует 51 очаг пожара на общей площади 7800 га.

На прошлой неделе сильные природные пожары бушевали в Забайкальском крае. По оценкам местных властей, огонь уничтожил имущества на 1 млрд рублей. Наибольшую сумму составляет сельскохозяйственный ущерб – в пламени погибли сотни голов скота, сгорели фермерские постройки. 34 человека получили различные травмы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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