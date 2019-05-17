Названы траты бойцов спецназа на подготовку к поездке в Сирию

Стало известно, сколько денег бойцы Сил специальных операций (ССО), самого засекреченного российского спецназа, тратят на подготовку к поездке в Сирию. В среднем одному военному требуется более 300 тысяч рублей. В эту сумму входит приобретение удобной боевой одежды, экипировки, обуви и различного снаряжения.

Штатные бронежилеты бойцы ССО предпочитают заменять модульными баллистическими системами, которые имеют около 500 вариантов сборки, пишет «Лента.ру». Такое снаряжение стоит от 18 до 22 тысяч рублей без учета бронепластин.

Комплект одежды, в который входят брюки, рубашка и китель, обойдется военнослужащему в среднем в 20-25 тысяч рублей. Обувь стоит от 5 до 18 тысяч рублей.

Большие траты военные несут на оборудование для оружия. Например, дополнительные комплектующие из-за рубежа для автомата АК-74М могут стоить 190-200 тысяч рублей.

По словам экспертов, бойцы ССО за свой счет покупают экипировку, которую считают необходимой, а также элементы боевого снаряжения, нужные для выполнения боевых задач.

Стоит отметить, что официальных данных о финансировании Сил специальных операций в открытом доступе нет. В тайне держится и личность действующего командующего ССО.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.05.19

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