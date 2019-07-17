Минздрав предлагает запретить алкомаркеты у дома

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн предложил запретить продажу спиртного в жилых районах. По его мнению, алкомаркеты должны находиться вдали от жилья.

«Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты – не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья», – цитирует Брюна «Интерфакс».

При этом нарколог признал, что в малых населенных пунктах это ограничение ввести невозможно, поэтому там он предложил сократить время, в которое можно купить алкогольные напитки.

Брюн считает, что официальная статистика потребления спиртного россиянами (10 литров спирта в год) далека от реальных показателей. Причина тому – алкоголь, произведенный в домашних условиях.

«Я много путешествовал в молодости по малым городам Севера и Дальнего Востока. Есть люди солидные, богатые, которые покупают водку в магазине, и есть те, которые гонят брагу в бочках», – сказал нарколог.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.07.19

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