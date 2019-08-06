Счетная палата рассказала об экологических тревогах россиян

Счетная палата представила первые итоги работы «горячей линии» по проблемам экологии, которая запущена в конце июня. За месяц поступило почти 2,5 тыс. сообщений, рассказал в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.

Эксперты выяснили, что 18% респондентов считают основной экологической проблемой своего региона загрязнение воздуха. Еще 13,9% жалуются на свалки, 12,8% – на загрязнение водоемов, 11% не устраивает отсутствие раздельного сбора мусора.

Оказалось, что почти 10% жителей разных регионов жалуются на близкое расположение полигонов ТБО к жилому сектору, 8,9% обеспокоены вырубкой лесов, 7,1% волнует строительство новых объектов переработки и размещения отходов. В 5% анкет жители пожаловались на несвоевременный вывоз мусора из жилого сектора, деградацию почвы и состояние особо охраняемых природных территорий.

Также отмечается, что большинство обратившихся на «горячую линию» уверены, что принимаемые в настоящее время меры не позволят решить экологические проблемы в их регионе. Такое мнение высказали более 80% обратившихся. 82% респондентов указали, что в их регионе проходили протестные акции, связанные с проблемами экологии.

Как писал «Новый День», в середине июля исполнительный директор Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин заявил, что правительство изучает возможность перехода на новый способ расчета тарифа на вывоз мусора. Рассматривается вариант, когда плата будет взиматься в соответствии с числом мусорных баков, которые установлены на контейнерной площадке. Сейчас стоимость вывоза мусора рассчитывается исходя из статистических данных.

В Минприроды сообщили, что проект постановления правительства о переходе на оплату мусора, исходя из фактически накопленного объема, подготовлен. Документ находится на обсуждении у экспертов. Сбор оплаты за вывоз мусора по факту реализуем и позволит экономить людям, которые «производят» меньше отходов, считает глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин считает, что не стоит спешить с выводами. «Институт регионального оператора был запущен в масштабе всей страны с 1 января 2019 года. По итогам первого года работы будет понятен реально образуемый объем твердых коммунальных отходов», – сказал Губайдуллин. По его словам, объем мусора может оказаться для некоторых граждан сюрпризом. «В отдельных случаях оплата по факту может привести к росту конечного платежа», – сказал он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.08.19

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