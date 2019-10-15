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Вторник, 15 октября 2019, 16:54 мск

Новости Общество

В России изменится процедура освидетельствования на наркотики

Министерство здравоохранения разработало изменения в процедуру освидетельствования на применение наркотиков. Ожидается, что нововведения позволят выявлять систематических наркоманов. Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова в ходе совещания по вопросу исполнения поручений президента и правительства РФ.

«Кроме острой интоксикации наркотической, будут исследоваться новые агенты биохимические, которые свидетельствуют о длительном повторном применении. Таким образом мы сможем выявлять не только острые наркотические изменения, но и наркоманов», – цитирует Скворцову РИА «Новости».

При этом ранее на том же совещании глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в настоящее время невозможно определить наркозависимых и тех, кто употребляет запрещенные вещества лишь время от времени.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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